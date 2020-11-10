10 ноября 2020

Свердловские власти обсуждают ужесточение карантина, как в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, биологическая опасность, Экспертиза, карантин, вирус, covid-19, covid19, проверка на вирусы, коронавирус
Ситуация с коронавирусом может не позволить свердловчанам широко отпраздновать Новый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководство Свердловской области не исключает, что в скором времени в регионе будут ужесточены меры по борьбе с коронавирусом, как ранее это сделали в Москве. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Бидонько во время общения с редакторами СМИ.

«Я не знаю, будет ли принято решение [об ужесточении карантина]. Но я бы точно не рекомендовал это [празднование Нового года в общественных местах] планировать. Ситуация может не позволить», — допустил Бидонько. В то же время он подчеркнул, что власти «делают все, чтобы ограничения не ужесточались».

Накануне мэрия Москвы ввела дополнительные ограничения для работы баров, ресторанов и ночных клубов. Согласно указу главы города Сергея Собянина, с 13 ноября по 15 января заведения не смогут принимать посетителей с 23 часов до 6 утра. Также временно запрещается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий.

В разговоре с журналистами Бидонько отметил, что тенденция по распространению коронавируса идет в регионах с отставанием от Москвы. За последние сутки в Москве заразились 4 477 человек (в общей сложности — 485 545 жителей столицы), на Среднем Урале — 306 (всего — 39 376 человек).

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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