На Свердловскую область надвигаются заморозки

На Средний Урал обрушатся снег и морозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Свердловскую область надвигаются зимние морозы. Как сообщили URA.RU в Уральском управлении Гидрометцентра, уже в ночь на 14 ноября температура воздуха опустится до -20°.

«На Урал идет циклон с полуострова Ямал. Он принесет с собой снегопады и холодный арктический воздух», — пояснили в уральском Гидрометцентре. Уже в ночь на 12 ноября температура воздуха на Среднем Урале опустится до -10° -13°, днем от -6° до -1°. Ожидаются снегопады и гололедица. Ветер с северо-запада будет дуть со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с.

В пятницу, 13 ноября ночная температура воздуха в регионе местами упадет до -16°. Снегопады не прекратятся. В субботу, 14 ноября, воздух в Свердловской области охладится до -15°…-10°, на севере региона — до -20°, днем — -13° — 8°. В Екатеринбурге в морозную субботнюю ночь температура упадет до -12 -10°, днем — до -10° — 8°.