11 ноября 2020

Свердловский Роспотребнадзор заявил о непредсказуемости COVID-19

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Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург, козловских дмитрий
Дмитрий Козловских объясняет вспышки заболевания человеческим фактором Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Спрогнозировать распространение коронавируса и выход региона на плато невозможно из-за значительной роли человеческого фактора. Об этом URA.RU заявил глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

«От поведения каждого человека, от стечения обстоятельств ситуация может меняться каждодневно. Что послужило толчком роста заболеваемости в марте, в апреле? Ситуация в учреждениях, в организованных коллективах. Люди перемещались между палатами, между отделениями. Распивали чаи, нарушая нормы социального дистанцирования. Эти случаи [заражения] в дальнейшем дали веерную реакцию. Как это можно спрогнозировать? Да никак», — подчеркнул Козловских.

Число выявленных больных коронавирусом в Свердловской области 11 ноября достигло 306 человек, сообщили в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Цифра впервые за осень оказалась выше психологически важной отметки в 300 человек. Во время летнего пика лишь четыре раза фиксировалось большее число заболевших — 3, 11 и 12 июня (357, 312 и 320 случаев), а также 16 июля (349).

С начала эпидемии коронавирусом заболело 39 376 жителей региона. Общее число выписанных достигло 31 513 свердловчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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