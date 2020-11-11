Свердловский Роспотребнадзор заявил о непредсказуемости COVID-19

Спрогнозировать распространение коронавируса и выход региона на плато невозможно из-за значительной роли человеческого фактора. Об этом URA.RU заявил глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
«От поведения каждого человека, от стечения обстоятельств ситуация может меняться каждодневно. Что послужило толчком роста заболеваемости в марте, в апреле? Ситуация в учреждениях, в организованных коллективах. Люди перемещались между палатами, между отделениями. Распивали чаи, нарушая нормы социального дистанцирования. Эти случаи [заражения] в дальнейшем дали веерную реакцию. Как это можно спрогнозировать? Да никак», — подчеркнул Козловских.
Число выявленных больных коронавирусом в Свердловской области 11 ноября достигло 306 человек, сообщили в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Цифра впервые за осень оказалась выше психологически важной отметки в 300 человек. Во время летнего пика лишь четыре раза фиксировалось большее число заболевших — 3, 11 и 12 июня (357, 312 и 320 случаев), а также 16 июля (349).
С начала эпидемии коронавирусом заболело 39 376 жителей региона. Общее число выписанных достигло 31 513 свердловчан.
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