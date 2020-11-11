Опорный вуз Тюмени перешел на дистанционное обучение

Еще один российский вуз перешел на дистант Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 12 ноября Тюменский индустриальный университет и его филиал в Тобольске из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение. Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщается на сайте учебного заведения.

«С 12 ноября 2020 года и до особого распоряжения учебный процесс в Тюменском индустриальном университете, включая филиал в городе Тобольске, будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде. Во исполнение приказа ТИУ № 580 от 11.11.2020 «О временном переходе на обучение в электронной информационно-образовательной среде», — говорится в сообщении.

Однако в филиалах ТИУ в Сургуте, Нижневартовске и Ноябрьске это решение касается только теоретических занятий. Практические занятия будут проходить очно, с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям и в малых группах. Кроме того, с 30 ноября студенты этих филиалов смогут снова посещать занятия в полном объеме.

Тюменский индустриальный университет — один из региональных опорных университетов, ориентированный на поддержку развития Тюменской области. Он обеспечивает местный рынок труда высококвалифицированными кадрами — строителями, инженерами, нефтяниками и специалистами в сфере газодобычи.