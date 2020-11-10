Родственники пенсионерки не верят в версию врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) родственники 86-летней Таисьи Коротаевой обратились в прокуратуру из-за синяков, которые появились у пенсионерки после лечения в местной больнице. О случившемся URA.RU рассказал внук пермячки, березниковский общественник Роман Коротаев. Он пояснил, что пожилую пермячку отправили на лечение 6 ноября из-за низкого гемоглобина, Спустя полтора дня после госпитализации родственники забили тревогу, поскольку бабушка перестала выходить на связь.

«Бабушка перестала отвечать на мобильный телефон, а медперсонал заверял нас, что она дремлет, но дома никогда такого не было, чтобы она так долго спала. Пришли в больницу, стали разбираться, в чем дело, а она лежит с синяками. Медперсонал вначале нам говорил, будто бабушка буянила, и сама ударилась, а затем — что она сама себя травмировала», — сказал Коротаев. Он отметил, что никакой реальной угрозы медикам пенсионерка представлять не могла, поскольку «не может даже сесть на кровати без посторонней помощи».

Березниковец также опубликовал в соцсетях фото, на котором видно, что женщину привязали к кровати. После четырех дней лечения, бабушка, по словам Коротаева, превратилась в овощ. Родственники переживают, что ее могут перевести в отделение психиатрии, хотя до этого случая проблем с психикой у женщины не было. Они уже обратились в городскую прокуратуру, Росздравнадзор и минздрав РФ по поводу произошедшего.

В пермском минздраве в ответ на публикацию Коротаева пояснили, что пациентка нанесла себе травму «по неосторожности». В ведомстве указали, что у женщины наблюдается психиатрическое расстройство. «В ходе лечения женщина была осмотрена врачом психиатром, в заключении которого рекомендовано применить в отношении данной пациентки фиксацию мягкими вязками, во избежание нанесения травм самой себе. Медработниками за пациенткой осуществляется должный уход», — заверили в минздраве.

Родственники пенсионерки обратились в минздрав и прокуратуру из-за синяков, полученных пенсионеркой в больнице Фото: Роман Коротаев

В больнице заверяют, что 86-летняя женщина буянила, поэтому ее привязали к кровати Фото: Роман Коротаев