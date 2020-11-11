11 ноября 2020

Замглавы Минэнерго РФ Черезов попал под сокращение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пустое кресло, кресло депутата, кресло мэра
Андрей Черезов освобожден от должности замминистра энергетики России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года <…> заместитель Министра энергетики Андрей Черезов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением», — говорится в сообщении министерства.

Накануне, как напоминает RT, президент России Владимир Путин утвердил предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности глав ряда министерств. Главой Минэнерго стал Николай Шульгинов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...