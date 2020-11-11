Замглавы Минэнерго РФ Черезов попал под сокращение

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.
«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года <…> заместитель Министра энергетики Андрей Черезов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением», — говорится в сообщении министерства.
Накануне, как напоминает RT, президент России Владимир Путин утвердил предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности глав ряда министерств. Главой Минэнерго стал Николай Шульгинов.
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