Счетная палата раскритиковала власти за траты из резервного фонда

Счетная палата (СП) недовольны тем, как правительство тратит деньги из резервного фонда на госпрограммы. Аудиторы отмечают, что даже рост финансирования не гарантирует достижение их целей.
В Счетной палате отмечают, что финансирование госпрограмм в первом полугодии 2020 года достигло рекордных 1,35 триллиона рублей из резервного фонда, однако увеличение финансирования не всегда способствует достижению запланированных показателей. «При направлении бюджетных ассигнований резервного фонда на финансовое обеспечение госпрограмм в большинстве случаев не проводится актуализация их ресурсного обеспечения и показателей. Это ведет к нарушению взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов», — отметил аудитор Данил Шилков, его слова приводит ТАСС.
В СП подчеркнули, что резервный фонд в последние два года пополнился до 2,14 трлн рублей за счет дополнительных источников формирования и изменений в законодательстве. За это же время на госпрограммы направили 1,71 трлн рублей. При этом в решениях правительства не всегда указываются, как выделенные деньги повлияют на достижение целей госпрограммы и повлияют ли вообще. «Чаще всего эти цели либо не соответствуют целям и задачам тех госпрограмм, на которые направляются средства, либо вообще отсутствуют в этих госпрограммах», — поясняют в ведомстве.
Критике СП также подверглась практика распределения денег не по поручению председателя правительства, а на основании решений его заместителей. Только в 2020 году эту ситуацию исправили. Теперь по поручению заместителя председателя правительства разрешено вносить только решения о выделении средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Ранее Счетная палата в своем докладе предупредила, что до конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Услуги, как отметили в ведомстве, по итогам девяти месяцев подорожали на 2,35%.
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