Заболевшего авторитета перевели в колонию и устроили там праздник. Видео

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, рука, татуировка, наколка, зэк, тату, татуировка на руке
В 2008 году Камчыбека Кольбаева коронавали Япончик и Дед Хасан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В сети выложили видео, на котором «приболевший» киргизский криминальный авторитет Камчыбек Кольбаев сидит за хорошо накрытым столом в одной из исправительных колоний республики. Вор в законе Камчы Кольбаев считается смотрящим Киргизии. В 2008 году он был коронован Япончиком (Вячеслав Иваньков) и Дедом Хасаном (Аслан Усоян).

«На кадрах видно, что вор в законе сидит за хорошо накрытым столом с рядом других зэков. Он явно не выглядит больным или умирающим», — пишет издание «Вечерний Бишкек». По данным СМИ, Кольбаев был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности Киргизии в конце октября. Против него расследуется дело по факту создания преступной организации и участия в ней.

Сейчас Кольбаев находится в ИК-47, а не в СИЗО, так как ему стало плохо, и, по официальным данным, в колонию его перевели на лечение, пишет «ПраймКрайм». В Киргизии эту тюрьму называют элитной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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