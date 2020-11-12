Ученый заявил о росте общего иммунитета к коронавирусу в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, масочный режим
В разных регионах РФ популяционный иммунитет составляет от 5,1% до 65,3% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В российских регионах растет популяционный иммунитет к коронавирусу. По оценке директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна он составляет от 5,1% до 65,3%.

«При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5—2 раза», — цитирует Тотоляна РИА «Новости». Он добавил, что при первом этапе исследования, который проходил летом, уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3—50,2%.

Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу стартовала в июне. В первом этапе приняли участие более 70 тысяч человек в 26 регионах России. Второй этап исследования прошел в сентябре—октябре. В нем были задействованы те же 26 субъектов страны. Третий этап запланирован на конец ноября — начало декабря.

Ранее стало известно, что главная причина инфицирования коронавирусом пожилых людей — бытовые контакты, передает агентство Nation News. Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал проветривание помещения самой важнейшей мерой профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ, пишет «Газета Кемерова».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...