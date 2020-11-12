Глава иркутского минздрава уволилась после обысков

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Совет по физкультуре и спорту под председательством губернатора Максима Решетникова. Пермь, очки, политика, документы, бизнес
Наталия Ледяева подала в отставку, сославшись на состояние здоровья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева подала в отставку после скандала с госзакупками. Об этом она сообщила журналистам.

«Вчера написала заявление на увольнение по состоянию здоровья» — цитирует Ледяеву агентство «Тайга. инфо». Она сослалась на плохое состояние здоровья.

В октябре 2020 года сын Ледяевой был задержан за нарушения в закупках медицинского оборудования. После этого в отношении Ледяевой назначили проверку. В это время политик ушла на больничный. Временно исполняющей обязанности Ледяевой назначена глава районной больницы Иркутска Анна Данилова.

Некачественные товары, закупленные сыном чиновницы, принесли ущерб в 40 миллионов рублей, передает телеканал 360. Также он обвиняется в мошенничестве с медицинскими масками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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