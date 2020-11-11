Руководство пермской думы сойдется в суде до середины декабря

Экс-спикер пермской думы Юрий Уткин (слева) подал в суд на своего бывшего первого зама Дмитрия Малютина (справа) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин подал в суд на представительный орган и своего бывшего первого заместителя Дмитрия Малютина. По данным URA.RU, рассмотреть дело должны до середины декабря.

«Категория дела: о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», — сказано в картотеке Ленинского районного суда Перми. Административными ответчиками по делу выступают первый вице-спикер думы Дмитрий Малютин и непосредственно Пермская городская дума как самостоятельный орган.

В соответствии со ст. 226 Кодекса административного судопроизводства, рассмотреть дело должны в течение одного месяца с момента обращения — до 11 декабря. А если бы Уткин был мэром Перми (до 2016 года председатель думы Перми был также главой города), то срок рассмотрения дела уменьшился бы в три раза — до десяти дней.

В пресс-службе думы пояснили URA.RU, что пока не получали из суда документы, поэтому не могут комментировать заявление Уткина. Сам Уткин, которого 27 октября отправили в отставку, на звонок корреспондента не ответил. С 9 ноября полномочия председателя думы исполняет первый вице-спикер Малютин.