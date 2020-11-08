Найдена замена отправленному в отставку спикеру гордумы Перми

Малютин сменит Уткина на посту спикера гордумы Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Обязанности спикера гордумы Перми временно возложены на первого зампредседателя городской думы Дмитрия Малютина. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела информационного обеспечения и мониторинга пермской гордумы Константин Шестаков. Он уточнил, что соответствующими полномочиями Малютина наделил комитет по местному самоуправлению и регламенту гордумы Перми.

«Комитет наделил такими полномочиями (председателя гордумы Перми) Дмитрия Малютина», — сказал Шестаков. По его словам, отправленный в отставку спикер гордумы Юрий Уткин до сих пор не подписал проект решения, принятый думой о прекращении его полномочий на посту председателя городской думы.

Малютин и Уткин на звонок корреспондента URA.RU не ответили. На последнем пленарном заседании думы Перми, состоявшемся 27 октября, депутаты большинством голосов приняли решение отправить Юрия Уткина в отставку. Сам спикер, по данным источника URA.RU, скорее всего будет оспаривать принятое думой решение в суде.