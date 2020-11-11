УФАС вмешалось в планы построить в Перми галерею к юбилею города

Галерея переедет из Спасо-Преображенского собора в новое здание в 2023 году Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермское УФАС заблокировало итоги закупки на разработку документации и строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края

«Итоги закупки заблокированы по результатам внеплановой проверки ФАС. Сейчас минстрой ожидает от антимонопольного ведомства протокол о проверке с разъяснением причин блокировки», — пояснила пресс-секретарь краевого минстроительства Екатерина Булатова.

На участие в конкурсе по строительству галереи в Перми заявилась одна компания — ООО «АСГ Техно Строй». Она предложила выполнить работы за 4,1 млрд рублей. В четверг, 12 ноября краевые власти должны были решить, заключать ли контракт с данной компанией. В пресс-службе УФАС по краю URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию, пообещав предоставить ответ позже.

Новое здание галереи должно быть построено к юбилею Перми (2023 год). Площадь пятиэтажного здания, которое разместится в культурном кластере на месте бывшего завода им Шпагина, составит 21,6 тысячи квадратных метров. Это в семь раз больше площади, которую сегодня занимает галерея, расположенная в здании Спасо-Преображенского собора.