В Перми решили, кто будет строить художественную галерею

Реализовать проект краевые власти рассчитывают к 300-летию Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Строить новое здание Пермской государственной художественной галереи захотела подмосковная компания ООО «АСГ Техно Строй». Она стала единственной компанией, заявившейся на участие в конкурсе по реализации проекта к 300-летию Перми (2023 год), указано на сайте краевого правительства.

«На участие в конкурсе заявился один участник ООО «АСГ Техно Строй», предложивший выполнить работы за 4,123 млрд рублей. Решение о заключении контракта будет принято в течение 20 дней при условии предоставления компанией банковской гарантии», — говорится в сообщении. Согласно данным картотеки СБИС, компания АСГ Техно Строй» находится в подмосковном городе Одинцово.

На реализацию проекта подрядчику отводится два года и восемь месяцев. Здание галереи должно быть сдано в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Согласно задумке краевых властей, объект разместится в так называемом культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина.

Площадь нового пятиэтажного здания составит 21,6 тысячи квадратных метров. Это в семь раз больше площади, которую сегодня занимает галерея, расположенная в здании Спасо-Преображенского собора. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что регион рассчитывает на федеральную поддержку в реализации этого проекта.