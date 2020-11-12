Заведующего новосибирской больницей, где били детей, уволили

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, белый халат, медицина, врач, фельдшер, медик
Медсестры издевались над детьми (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новосибирске уволили заведующего туберкулезной больницы, где медсестры издевались над детьми. Это стало известно из решения комиссии регионального минздрава и детского омбудсмена.

«Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем. 11 ноября уволен заведующий филиалом», — приводит слова из сообщения пресс-службы правительства области «Ридус». Согласно решению совместной комиссии, в больнице будет увеличено число нянь, которые лежат без родителей. Также среди персонала медучреждения может появится воспитатель, добавили там.

Ранее в сети появилось видео, где медсестра туберкулезного диспансера схватила ребенка за волосы и кинула его на кровать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, а автор пояснила, что ребенок лежит в больнице без родителей, так как они сами проходят лечение в аналогичной больнице для взрослых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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