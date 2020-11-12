В Кремле ответили на заявление о турецких миротворцах в Карабахе

Дмитрий Песков заявил, что российские и турецкие миротворцы смогут взаимодействовать в Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе смогут взаимодействовать с турецкими, если последние дислоцируются в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что турецкие миротворцы пока не появились в Карабахе. «Мы исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон. Взаимодействие с турецкими военными будет происходит в рамках работы центра мониторинга, который будет расположен на территории Азербайджана», — сказал Песков во время конференц-колла.

Также пресс-секретарь российского президента заявил, что вопрос о взаимодействии миротворцев пока не обсуждался. «Поле для обсуждений есть всегда, но эта тема не обсуждалась. И это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие стороны — Армения и Азербайджан», — заключил Песков.

На днях российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии в Нагорном Карабахе, передает агентство Nation News. Но чем именно они будут заниматься в регионе, пока не решено, пояснили в Кремле. Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никаких миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет, пишет «Национальная служба новостей».