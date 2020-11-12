Собянин объявил об ограничениях в Новый год из-за коронавируса

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, собянин сергей, портрет
Сергей Собянин заявил, что в новогодние праздники массовых мероприятий не ожидается Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В новогодние праздники в Москве не ожидается массовых мероприятий, однако горожане смогут гулять по улицам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, но гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает», — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24». Он выразил надежду, что дополнительные ограничения в Москве вводить не придется.

Также с 13 ноября этого года по 15 января 2021 года в столице России будут действовать другие ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В ближайшие месяцы запрещена работа ресторанов и клубов после 23 часов, проводить различные мероприятия и групповые экскурсии, появление без маски в местах с численностью более 50 человек. Также запрещены любые массовые гуляния в Москве, в том числе и новогодние, уточняет телеканал 360. Вместе с тем власти столицы ожидают рост заболеваемости коронавирусом, пишет агентство Nation News. По словам Собянина, ограничение времени работы кафе и ресторанов — компромисс, который позволит избежать закрытия всей отрасли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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