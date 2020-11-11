Ограничения из-за эпидемиологической ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией, в Москве вводятся с 13 ноября. Они будут действовать до 15 января 2021 года. URA.RU собрало наиболее актуальный для москвичей список запретов и того, что разрешено, по состоянию на 12 ноября.
Запрещены:
- любые массовые гуляния в столице, в том числе и новогодние;
- работа ресторанов и клубов после 23 часов;
- продавать еду и проводить развлекательные мероприятия в барах, на дискотеках, в караоке, боулинге и картинг-центрах;
- проводить культурные, выставочные и просветительские мероприятия;
- проведение временных экспозиций и выставок в музеях;
- проведение групповых экскурсий;
- работа детских и досуговых лагерей, расположенных в зданиях, а также детских комнатах в ТРЦ;
- появление без маски в местах с численностью более 50 человек;
- проведение занятий для старших классов и студентов. Транспортные карты последних заблокированы.
Разрешено:
- с 13 ноября посетить государственные библиотеки по предварительной записи. Заполняемость в помещениях должна быть не более 25%;
- кафе и ресторанам круглосуточно вести торговлю на вынос и осуществлять курьерскую доставку готовых блюд;
- кинотеатрам и концертным залам принимать посетителей при заполнении до 25% помещения;
- спортивные мероприятия возможны только по согласованию с властями;
- части сотрудников разрешено выполнять свои рабочие обязанности из дома.
Кроме того, в Москве и Московской области вновь вступил в силу режим самоизоляции пожилых людей старше 65 лет. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у миллионов людей уже есть естественный иммунитет к коронавирусу. Это создает иммунную прослойку населения.
Подписывайтесь на URA.RU в