Что разрешено и что запрещено во время коронавируса в Москве. Список актуальных ограничений

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Врачи и скорая помощь. Тюмень, водитель, защитный костюм, защитная маска, коронавирус, водитель в маске, ковид
В Москве ввели новые ограничительные меры Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ограничения из-за эпидемиологической ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией, в Москве вводятся с 13 ноября. Они будут действовать до 15 января 2021 года. URA.RU собрало наиболее актуальный для москвичей список запретов и того, что разрешено, по состоянию на 12 ноября.

Запрещены:

  • любые массовые гуляния в столице, в том числе и новогодние;
  • работа ресторанов и клубов после 23 часов;
  • продавать еду и проводить развлекательные мероприятия в барах, на дискотеках, в караоке, боулинге и картинг-центрах;
  • проводить культурные, выставочные и просветительские мероприятия;
  • проведение временных экспозиций и выставок в музеях;
  • проведение групповых экскурсий;
  • работа детских и досуговых лагерей, расположенных в зданиях, а также детских комнатах в ТРЦ;
  • появление без маски в местах с численностью более 50 человек;
  • проведение занятий для старших классов и студентов. Транспортные карты последних заблокированы.

Разрешено:

  • с 13 ноября посетить государственные библиотеки по предварительной записи. Заполняемость в помещениях должна быть не более 25%;
  • кафе и ресторанам круглосуточно вести торговлю на вынос и осуществлять курьерскую доставку готовых блюд;
  • кинотеатрам и концертным залам принимать посетителей при заполнении до 25% помещения;
  • спортивные мероприятия возможны только по согласованию с властями;
  • части сотрудников разрешено выполнять свои рабочие обязанности из дома.

Кроме того, в Москве и Московской области вновь вступил в силу режим самоизоляции пожилых людей старше 65 лет. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у миллионов людей уже есть естественный иммунитет к коронавирусу. Это создает иммунную прослойку населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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