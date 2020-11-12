Курганские власти получат отсрочку по выплате кредитов

Минфин РФ разрешил Курганской области отложить оплату долгов перед федеральным бюджетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минфин России предоставит правительству Курганской области отсрочку по выплате части бюджетных кредитов. Законопроект об утверждении таких дополнительных соглашений внесен в Курганскую областную думу.

«Дополнительным соглашением… переносится срок погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам с 2023 года на 2025 год включительно, ежегодно, равными долями», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте облдумы. Речь идет о двух бюджетных кредитах, взятых в 2010 году. Еще по пяти займам продлен период погашения реструктурированных обязательств: в 2020 году — 0% задолженности, с 2021 по 2024 годы — по 5% процентов суммы задолженности ежегодно, с 2025 по 2029 годы — равными долями от остатка суммы задолженности.

По данным областного финуправления, на 1 октября госдолг региона превышал 16,5 млрд рублей, из них более пяти миллиардов рублей — по бюджетным кредитам из федерального бюджета, остальные 11,5 млрд рублей — по коммерческим кредитам. Просроченная задолженность при этом отсутствовала.

Курганская область вошла в программу реструктуризации бюджетных кредитов в 2017 году. В соответствии с ней регион смог выплачивать всего 5% от задолженности в год, то есть фактически получал отсрочку платежей. При этом Курганскую область обязали согласовывать с Минфином РФ все поправки в закон о бюджете, которые приводят к изменению дефицита. Кроме того, регион несет ответственность за неисполнение некоторых обязательств по договору.