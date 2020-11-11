В Тюмени сэкономят миллиарды рублей на ремонте дорог

В следующем году на развитие дорожной сети Тюмени потратят на 2,2 млрд рублей меньше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В бюджете Тюмени на 2021 год расходы на содержание и ремонт дорог урезали на 2,2 млрд рублей. Эти данные приводятся в проекте главного финансового документа столицы области. В целом уменьшение финансирования произойдет по 10 из 20 муниципальных программ.

«Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021—2026 годы. Утверждено в бюджете на 2020 год — 11 290 481 тысяч рублей, проект на 2021 год — 9 052 414 тысяч рублей», — такие данные приводятся в проекте бюджета Тюмени. Таким образом, на дороги столицы выделят на 2,2 млрд рублей меньше.

Кроме того, урезают расходы на благоустройство дворов и общественных пространств (минус 237 миллионов), сферу культуры (она получит на 170 миллионов меньше), ЖКХ (минус 75 миллионов), молодежную политику (-22,7 млн) и ряд других программ.

По другим статьям расходов произойдет повышение. Больше денег запланировали потратить на образование, спорт, жилищную политику (снос аварийных домов, переселение граждан, выплаты молодым семьям и т. д.), поддержку НКО и развитие муниципальной службы. К примеру, по последней программе деньги пойдут на повышение квалификации чиновников. Кроме того, значительно — почти в восемь раз — увеличатся расходы на профилактику наркомании.

В целом бюджет-2021 для Тюмени станет дефицитным. Расходы превысят доходы на 1,124 миллиарда рублей. Покрывать этот разрыв планируют из средств, которые останутся на конец текущего года. Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени состоятся сегодня вечером.