Свердловским медикам могут уменьшить доплаты за работу с COVID

Медикам придется больше работать, чтобы зарабатывать те же деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После вступления в силу новых правил начисления выплат медикам, которые работают с больными коронавирусом, свердловские врачи опасаются, что будут получать меньше, чем ранее. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько медиков на правах анонимности после вступления в силу постановления правительства РФ.

«Раньше платили за сам факт контакта с коронавирусом, сейчас — за время нахождения в „красной зоне“. Чтобы заработать столько же, сколько раньше, нужно работать почти в два раза больше», — объяснил медик, работающий в ковидном госпитале.

Еще один собеседник подчеркнул, что выплаты будут идти из фонда социального страхования, поэтому доплаты не будут учитываться при начислении отпускных. «А теперь медики будут получать только отпускные со своей основной зарплаты и областной надбавки, если ее сохранят. Основная проблема ждет скорую и поликлиники», — предположил медик.

Олег Забродин, начальник областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, часть помещений которого переоборудовано для лечения больных коронавирусом, заявил в разговоре с URA.RU, что пока рано говорить о том, как будет применяться постановление, вступившее в силу с 1 ноября. Он выразил надежду, что положение медиков не ухудшится, поскольку их работа сейчас важна для борьбы с пандемией. В свердловском ФСС отказались комментировать изменения в начислении оплаты медикам.