Так выглядят красноуфимские дворы после расторжения договора с МУП «Чистый город» Группа «#Красноуфимск_не_помойка», ВК

В Красноуфимске (Свердловская область) 19 сотрудников муниципального коммунального предприятия «Чистый город» накануне Нового года рискуют остаться без работы. Как сообщил URA.RU источник на предприятии, увольняемые водители мусоровозов намерены обратиться за защитой к полпреду президента в УрФО и губернатору Свердловской области.

Директор МУП Владимир Комаров в беседе с корреспондентом агентства пояснил, что оптимизация производится в связи с тем, что с предприятием не заключил договор субподряда подрядчик местного регионального оператора по вывозу мусора — ООО «Орион». «Они сказали, что будут вывозить мусор сами, и в наших услугах больше не нуждаются. Соответственно, сотрудники участка по вывозу мусора остаются без работы и попадают под сокращение», — сказал Владимир Комаров.

Он уточнил, что часть сотрудников предприятия стараются сохранить за счет создания новых должностей на других участках, однако не менее восьми человек придется отправить на улицу. «Мы постарались сохранить тех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние дети», — рассказал директор МУП. Сокращение ждет сотрудников предпенсионного возраста — руководитель предприятия надеется, что им удастся уйти на пенсию досрочно.

Источник в структурах муниципалитета рассказал URA.RU, что ООО «Орион», зарегистрированное в Тверской области, является фирмой-прокладкой регоператора «ТБО «Экосервис», который давно пытается выжить «Чистый город» с рынка коммунальных услуг. Между тем качество услуг по вывозу мусора, оказываемых «дочкой» регоператора, не соответствует стандартам — после расторжения договора с красноуфимским МУПом на контейнерных площадках города образовались мусорные завалы.

Получить комментарий руководства «ТБО «Экосервис» на текущий момент не удалось. URA.RU готово предоставить регопературу возможность прокомментировать ситуацию.