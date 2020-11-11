В Тюмени скончался профессор ТИУ

19 ноября Ромену Магарилу должно было исполниться 89 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Профессор, заслуженный деятель науки РФ, консультант кафедры переработки нефти и газа Тюменского индустриального университета Ромен Магарил ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Там отметили, что 19 ноября ученому исполнилось бы 89 лет.

«11 ноября не стало Ромена Зеликовича Магарила — профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, консультанта кафедры переработки нефти и газа ТИУ. Несколько дней Ромен Зеликович не дожил до своего дня рождения, 19 ноября ему исполнилось бы 89 лет», — указано в сообщении пресс-службы ТИУ.

Там добавили, что Ромен Магарил написал более 300 научных трудов, монографий, учебников, учебно-методических пособий и научных статей. Также ученый запатентовал 20 изобретений, многие из которых были внедрены в промышленное производство нефтегазовой отрасли. Имел множество государственных наград. Ректорат и коллектив ТИУ выразил соболезнования родным и близким Ромена Зеликовича.