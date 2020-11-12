Первые игроки PlayStation 5 назвали главные минусы консоли

У новой приставки от Sony малый объем памяти и непривычный дизайн Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Малый объем памяти и непривычный дизайн стали главными минусами новой игровой приставки PlayStation 5. При этом консоль имеет самый технологичный геймпад и реалистичное изображение, рассказали первые игроки японской приставки.

PlayStation 5 поступила в продажу за границей 12 ноября, а 19 ноября консоль можно купить в России. Стоимость приставки с оптическим приводом в России составит 46 999 рублей, а приставку без дисковода можно будет прибрести за 37 999 рублей, пишет RNS . «Есть два момента, которые портят общие впечатления от PS5. Первый и самый критичный — встроенный SDD-накопитель. У него неприлично маленький для 2020 года объем памяти. На коробке указано, что в PS5 доступно 825 гигабайт. На деле же использовать можно только 667 гигабайт (часть диска занимают системные файлы, их нельзя удалить)», — сообщает обозреватель Meduza Максим Иванов.

Также, в отличие от конкурента Xbox Series X, у PlayStation 5 нет аналога функции Quick Resume. Она позволяет почти мгновенно переключаться между запущенными играми. Кроме этого, Иванов считает, что дизайн приставки непрактичный, а белый цвет и пластиковая подставка вызывают недоумение.

При этом геймпад PlayStation 5 обозреватель назвал самым технологичным и удобным на сегодняшний день. «Контроллер передает полный спектр всех возможных вибраций. С DualSense (название геймпада) можно с закрытыми глазами определить, по какому типу поверхности идет герой: песку, снегу, гравию или стеклу. Отдача в каждом случае будет разной. Сориентироваться помогают и звуки, доносящиеся из динамика. Курки на геймпаде могут сопротивляться нажатию», — передает Иванов. Также он отметил очень реалистичное видеоизображение игр.

Ранее блогер Антон Логвинов рассказал URA.RU, что PlayStation 5 стоит покупать на старте продаж, потому что приставка может подорожать из-за кризиса. Также основатель «Видеомании» подчеркнул, что японская приставка имеет интересные эксклюзивные игры, в отличие от Xbox Series X.