Приставка прошлого поколения подорожала в два раза после кризиса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экономический кризис может повлиять на стоимость PlayStation 5 и цена на старте продаж может отличаться от цены через несколько месяцев. Такая ситуация произошла с приставкой прошлого поколения, вспомнил в беседе с URA.RU игровой журналист, один из создателей «Видеомании» Антон Логвинов.

«Те, кто говорили [что на старте продаж не нужно покупать приставку], потом купили Playstation в три раза дороже. На старте она 18 500 рублей была, через месяц был кризис — она уже 35000 стала стоить», — вспомнил игровой журналист.

Логвинов добавил, что выход новой игровой приставки — это редкое событие, поэтому даже рядовые геймеры приобретут PlayStation 5. «PlayStation 5 — это не айфон. Такое [выпуск приставки] случается раз в 7 лет. Понятно, что выбора нет», — считает блогер. Также он подчеркнул, что на запуске приставки от Sony, в отличие от главного конкурента — Xbox Series от Microsoft, будут интересные эксклюзивы. В частности, Spider-Man, Demon’s Souls и Destuction All Stars.

Ранее компания Sony показала, как будет выглядеть пользовательский интерфейс PlayStation 5. Приставка будет доступна в России с 19 ноября, передает телеканал 360. Цена на PS5 без дисковода для Blu-ray дисков 4K составит 37 999 рублей, а с оптическим приводом — 46 999 рублей, уточняет Life . Вместе с тем, стоимость Xbox без дисковода будет стоить в два раза дешевле конкурента.