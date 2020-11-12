Выжившая в бойне на Уралмаше раскрыла новые подробности расстрела

В бойне пострадали несколько человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

16-летняя Мария, выжившая после стрельбы на квартирной вечеринке в Екатеринбурге, заявила, что расстрелявший своих друзей и двух ее подруг Дмитрий Захаров смеялся во время расстрела. Об этом она заявила в программе «На самом деле» на «Первом канале».

Три девушки, две из которых несовершеннолетние, познакомились с мужчинами в интернете. 6 ноября их привезли в квартиру Захарова, где ночью 7 ноября произошла трагедия. От пуль погибли два друга Захарова и Полина Величко, после чего стрелок покончил с собой. Выжившая 16-летняя Мария долго лежала под трупом мужчины и не получила никаких повреждений. Первую жертву — Величко — похоронили 12 ноября в Горном Щите.

По словам Марии, в квартиру Захарова все прибыли около 23 часов 6 ноября. В ходе общения участники вечеринки оказались в разных комнатах. Мария, Полина и Антон сидели в малой комнате, Виктория с Олегом на кухне. Потом Захаров отлучился в зал на 30 минут, а после появился уже с ружьем. «Когда стрелял, он смеялся. Затем Полина упала на кровать, Антон завалился на меня. Я не шевелилась, пока дверь не вскрыли», — рассказала Мария.

Также девушка поделилась, что перед стрельбой Дмитрий Захаров «покурил травы», но этому никто не придал значения. По словам Марии, до приезда в квартиру Захаров купил пятилитровую бутылку воды. Других жидкостей якобы компания не употребляла. «Мы [девушки] попросили воды, и нам он принес один стакан, из которого мы пили», — сказала 16-летняя девушка, предположив, что туда могли что-то подмешать.

Друг раненой Виктории Макар Егоров в программе заявил, что в квартире были найдены запрещенные вещества. Это ему известно из общения со следователями, поскольку он проходит в нем свидетелем.

В передаче также появился близкий друг Дмитрия Александр Ташкинов. Мужчина заявил, что «по крайней мере в течение последнего года» наркотиков он не употреблял, а в молодости все же пробовал. В целом, по словам Ташкинова, его друг не курил сигарет и алкоголем не злоупотреблял.