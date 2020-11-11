Полина Величко погибла от рук случайного знакомого Фото: Арсений Ваганов © URA.RU

В Екатеринбурге простились с 18-летней девушкой, погибшей в бойне на Уралмаше. Полину Величко, расстрелянную случайным знакомым на квартирной вечеринке, 12 ноября похоронили на кладбище в поселке Горный щит. Проститься с погибшей пришли порядка 80 человек. До похорон прошло отпевание в храме в поселке Елизавет.

«Полина в последнее время мечтала снять квартиру, быть самостоятельной, забрать полуторогодовалого сына с собой», — рассказала бабушка погибшей Ольга Величко. На прощании присутствовала 16-летняя Мария — выжившая в той трагедии. Она безудержно плакала, периодически ей подносили лекарства. Еще одна жертва — 17-летняя Виктория — до сих пор находится в больнице. У нее вырезали простреленную почку и часть желудка.

Фото: Арсений Ваганов © URA.RU

Погибшую Полину родные называли бусинкой за ее жизнерадостный и веселый нрав. По словам Ольги Величко, Полина с малых лет мечтала танцевать. В детстве у нее были проблемы с ногами после прививки от гепатита. Бабушка возила внучку по санаториям, в результате чего вылечила. Полина хотела связать жизнь с танцами, после непродолжительной работы в алкомаркете, она устроилась тренером в студию танцев.

Три девушки, две из которых несовершеннолетние, познакомились с мужчинами в интернете. 6 ноября их забрали от ТРК «Радуга Парк» и привезли в квартиру Захарова, где ночью 7 ноября произошла трагедия. От пуль погибли два друга Захарова и Полина, после чего стрелок покончил с собой. Выжившая 16-летняя Мария долго лежала под трупом мужчины и не получила никаких повреждений. Сам Захаров долгое время работал наемным телохранителем.