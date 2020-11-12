В РПЦ хотят посещать больницы с коронавирусными пациентами

Представители Русской православной церкви попросили власти РФ разрешить священнослужителям посещать пациентов в коронавирусных больницах, причем круглосуточно. С таким предложением выступил руководитель комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
«В церкви сейчас есть священники, которые прошли специальную подготовку и готовы соблюдать все правила при посещении больных в ковидных отделениях. Я бы очень просил вас допустить нас к больным. Мы готовы помочь больным пережить эту страшную болезнь», — приводит «Ридус» слова епископа. Пантелеимон подчеркнул, что сам он уже переболел инфекцией и имеет антитела, также священнослужитель пообещал соблюдать все предписания Роспотребнадзора.
Епископ напомнил, что практика посещения священнослужителей коронавирусных больных распространена во многих странах. Но в России врачи запрещают представителям РПЦ приходить к пациентам, несмотря на их просьбы.
Ранее сообщалось, что коронавирус внес свои коррективы в работу московской патриархии. В частности, РПЦ создала «церковный авангард» из священников, работающих круглосуточно для причастия умирающих от вируса людей.
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