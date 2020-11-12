12 ноября 2020

На Тюменскую область надвигается снежный шторм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, пробки, снегопад
В выходные тюменцев ждут заморозки и ветер со снегом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ближайшие выходные Тюменскую область накроют снегопад и сильный северный ветер, а на дорогах образуется гололед. Это следует из данных сервиса Ventusky. Из-за холодного ветра ощущаемая температура воздуха будет значительно ниже.

«14 ноября ожидается от -6 до -12 градусов, ощущаемая температура — от -12 до -19 градусов. Днем 15 ноября температура воздуха опустится до -12, а ощущаться будет как -20. Скорость ветра в субботу достигнет 19 км/ч, в воскресенье — до 15 км/ч», — таковы данные сервиса Ventusky.

14 ноября в Тюмени ожидается обложной снег (в течение нескольких часов непрерывно), высока вероятность тумана и гололеда. В воскресенье, 15 ноября, снегопад прекратится, а температура воздуха понизится. Кроме того, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление — от 756 до 766 мм ртутного столба.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...