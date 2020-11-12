На Тюменскую область надвигается снежный шторм

В выходные тюменцев ждут заморозки и ветер со снегом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ближайшие выходные Тюменскую область накроют снегопад и сильный северный ветер, а на дорогах образуется гололед. Это следует из данных сервиса Ventusky. Из-за холодного ветра ощущаемая температура воздуха будет значительно ниже.

«14 ноября ожидается от -6 до -12 градусов, ощущаемая температура — от -12 до -19 градусов. Днем 15 ноября температура воздуха опустится до -12, а ощущаться будет как -20. Скорость ветра в субботу достигнет 19 км/ч, в воскресенье — до 15 км/ч», — таковы данные сервиса Ventusky.

14 ноября в Тюмени ожидается обложной снег (в течение нескольких часов непрерывно), высока вероятность тумана и гололеда. В воскресенье, 15 ноября, снегопад прекратится, а температура воздуха понизится. Кроме того, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление — от 756 до 766 мм ртутного столба.