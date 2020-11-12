К губернатору Дегтяреву приставят семерых телохранителей

Правительство Хабаровского края в четверг объявило тендер на оказание услуг охраны губернатора в 2021 году. За работу семи телохранителей власти готовы потратить 33,1 млн рублей. Это следует из документации закупки.
«Оказание охранных услуг включает в себя: охрану жизни и здоровья высшего должностного лица (ВДЛ) субъекта Российской Федерации, консультирование и подготовку рекомендаций заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа. По техзаданию, главу региона круглосуточно будут охранять семь человек в «сорочках светлых тонов, классических костюмах темных тонов, галстуках, туфлях темных тонов».
Телохранителям предстоит обследовать места пребывания губернатора на наличие отравляющих веществ и взрывных устройств. В случае обнаружения таких они должны будут вызвать оперативные службы. При поступлении на пункт централизованной охраны сигнала «Тревога» вооруженная охрана должна приехать к губернатору за 7 минут. На дорогу до Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Советской Гавани и Бикина отводится не больше 10 минут. Исполнителя госконтракта определят 10 декабря.
Ранее, как напоминает агентство, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что он не чувствует себя в безопасности из-за поступающих в его адрес угроз. Поэтому он решил усилить охрану и ввести меры безопасности как в других регионах.
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