Легендарная радиостанция «Судного дня», передала необычное слово

«Жужжалка» выходит в эфир последние несколько дней Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская радиостанция УВБ-76, которая получила название «радиостанции Судного дня», 29 октября передала в своем эфире загадочное слово «тормомозг». Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который специализируется на мониторинге сигналов этой радиостанции.

«Сообщение за сегодня 29.10.25 18:38 по мск: НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212», — говорится в сообщении канала. Радиолюбители выдвигают версии, что такие сообщения могут быть частью системы связи для экстренных ситуаций или тестовыми сигналами.