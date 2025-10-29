Логотип РИА URA.RU
Легендарная радиостанция «Судного дня», передала необычное слово

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала слово «тормомозг»
30 октября 2025 в 02:08
«Жужжалка» выходит в эфир последние несколько дней

Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская радиостанция УВБ-76, которая получила название «радиостанции Судного дня», 29 октября передала в своем эфире загадочное слово «тормомозг». Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который специализируется на мониторинге сигналов этой радиостанции.

«Сообщение за сегодня 29.10.25 18:38 по мск: НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212», — говорится в сообщении канала. Радиолюбители выдвигают версии, что такие сообщения могут быть частью системы связи для экстренных ситуаций или тестовыми сигналами.

Станция УВБ-76, известная также как «Жужжалка», работает на коротких волнах предположительно с конца 1970-х годов. Периодически она привлекает внимание специалистов и исследователей анонимными аудиосигналами, структура и значение которых до сих пор остаются предметом споров и расследований.

