Клип Даня Милохин и MARUV снимали в черно-белом цвете Скнин видео YouТube

Популярный в TikTok блогер Даня Милохин и певица MARUV записали клип для сериала «Перевал Дятлова», который выйдет на ТНТ. Музыканты перепели популярный советский хит «Есть только миг».

«Ну что, единороги мои, а вы уже видели мой новый клип с MARUV?» — анонсировал выход клипа Даня Милохин в Instagram. Поклонники ответили, что клип получился «шикарным».

И MARUV, и Милохину пришлось погрузиться в атмосферу советких студентов, которые зимой отправились к вершинам уральских гор. Артистам выдали атрибуты и переодели в костюмы, которые были сшиты по образцу прошлого века. «Когда снимали этот клип, я ходил как маленький ребенок, все время повторял: „Офигеть, что этим пользовались тогда?“» — признался в интервью МУЗ ТВ Даня Милохин.

Перепетая советская песня удачно подошла к истории с группой Дятлова, отмечают в Сети. «Это же тот самый мистический и страшный случай в истории СССР. Перевал Дятлова… Марув, не ожидал от тебя (в хорошем смысле) и очень рад, что Милохин с тобой», — написал под премьерой клипа на YouТube VG Губка Боб. «Реально все очень круто, аж мурашки по телу. Смотрел клип стало грустно, но очень круто снято, думаю буду смотреть и сериал). Не знаю почему хейтят Даню, мне кажется очень хорошо даже вошёл сюда, а MARUV как всегда превосходна», — считает Morozoff.

Как сообщает телеканал ТНТ, «Перевал Дятлова» — это первый киносериал, создателям которого удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов. Премьера состоится на телеканале 16 ноября.