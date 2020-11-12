В России стартуют продажи новых iPhone Pro Max и 12 Mini

В пятницу, 13 ноября, в России стартуют продажи новых смартфонов компании Apple — iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini. Ретейлеры уверены, что новинок хватит всем желающим.
«Мы ожидаем достаточно товара на старте продаж как для тех, кто сделал предзаказ онлайн, так и для тех, кто придет забрать свой новый телефон в магазины», — сообщили ТАСС в re:Store. В «Связном» заверили, что готовы оперативно пополнять полки магазина со склада. Ретейлеры и операторы связи отмечают, что итоги предзаказа показали высокий спрос на iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini. «Спрос оказался примерно в полтора раза выше, чем на модели 12 и 12 Pro, продажи которых стартовали в октябре», — говорят продавцы.
В регионах, отмечают ретейлеры, больше всего заказывали новые модели в Омске, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Перми.Стоимость iPhone 12 Mini составит в России от 69 990 рублей, iPhone 12 — от 79 990 рублей.
Линейка Apple 2020 года состоит из iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Одними из главных новшеств стали поддержка сетей 5G и острые грани корпуса. Стоят новые смартфоны от 69 990 до 139 990 рублей. Главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев рассказал RT, что новые модели будут иметь успех в России, и высокая стоимость базовых флагманов снизится уже через три-четыре месяца.
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