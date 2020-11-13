В Турции предвидят противостояние с Россией в Нагорном Карабахе

Турцию мог бы устроить опробованный в Сирии формат совместного патрулирования с российскими военными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турция будет настаивать на своем присутствии в зоне Нагорного Карабаха в качестве выездных наблюдателей, так как Россия воспринимается как союзник Армении. Такое мнение высказал директор программы европейских исследований в государственном центре SETA Энес Байраклы.

«Присутствие турецких миротворцев „на земле“ в Анкаре считают „естественно возможным“ для поддержания баланса, так как Россия воспринимается как сторонник Армении», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на Байраклы. По его мнению, окончательное решение в этом вопросе остается за Азербайджаном.

Однако Россия приложит все усилия, чтобы ограничить роль Турции в зоне бывшего военного конфликта, считает научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан. Он отметил, что Турция будет пытаться выторговать как можно больше для себя, иначе ей будет сложнее влиять на политическое разрешение конфликта. По словам эксперта, Анкару устроил бы опробованный в Сирии вариант совместного патрулирования. Наблюдения с беспилотников, как это требует Москва, будет недостаточно, подчеркнул Орхан. Он уверен, что России не удастся полностью игнорировать ожидания Турции.

Конфликт в непризнанной республике между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. Позже Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии.

В России считают, что амбиции Турции, связанные с наращиванием своего влияния на Кавказе могут привести к новому конфликту у границ государства. Собеседники URA.RU в политсреде выразили мнение, что вслед за Карабахом еще одной точкой напряженности может стать Абхазия. В связи с этим встречу президента РФ Владимира Путина с абхазским коллегой Асланом Бжанией в политтусовке считают сигналом о готовности Москвы к новым вызовам.

В Нагорный Карабах уже доставлены более 800 военнослужащих и почти 120 единиц военной техники, передает RT. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что российские миротворцы обеспечат мир в регионе, сообщает агентство Nation News.