Россия столкнулась с угрозой второго Карабаха у своих границ

Активность Турции на Кавказе проявляется не только в экономических, но и в военно-политических формах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Амбиции Турции, связанные с наращиванием своего влияния на Кавказе могут привести к новому конфликту у границ России, считают собеседники URA.RU в политсреде. По их словам, вслед за Карабахом еще одной точкой напряженности может стать Абхазия. Встречу президента РФ Владимира Путина с абхазским коллегой Асланом Бжанией в политтусовке считают сигналом о готовности Москвы к новым вызовам.

После избрания Бжании президентом Абхазии 23 апреля Путин уже встречался с ним в Москве на параде Победы 24 июня. Но полноценных личных переговоров президенты еще не устраивали, и на встрече в Сочи Путин подтвердил особую ценность организованного диалога: «Сейчас есть возможность не спеша, в спокойной обстановке поговорить о том, как развивается ситуация в наших межгосударственных отношениях». Бжания был рад приему: «Я благодарю вас за эту встречу. В таком формате встреча у нас проходит в первый раз».

Владимир Путин встретился с коллегой из Абхазии в Сочи Фото: Kremlin.ru

В начале встречи Путин подчеркнул, что Россия «остается партнером номер один» для Абхазии, ведь «больше 70 процентов всего экономического оборота республики — с Россией». «У нас есть очень значимые направления сотрудничества, я уж не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникации. Все это должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения, — сказал Путин. — Надеюсь, что та помощь, которую российские медики оказывают республике в борьбе с пандемией, тоже является существенной. Знаю, что наши специалисты работают в „красной зоне“ гудаутской больницы. И мобильный госпиталь там развертывается Министерством обороны, военные медики тоже работают».

Встреча политиков началась в официальной обстановке и продолжилась за обеденным столом Фото: Kremlin.ru

Бжания выразил признательность России: «Друзья, как известно, познаются в беде». Абхазский лидер пообещал реализовать существующие договоренности с Москвой и предложил Путину организовать международную поездку: «Вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии, приглашаю к нам в гости».

Важно отметить, что Россия — не только стратегически важный торговый партнер для республики, но и ключевой донор ее экономики с момента признания независимости Абхазии после грузино-абхазского конфликта в 2008 году. В 2020 году госбюджет Абхазии по доходам составляет 10,3 млрд рублей, а доля российской финансовой помощи, по данным ТАСС, достигает 4,7 млрд рублей.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев в разговоре с URA.RU сказал, что встреча президентов была необходима для поиска решений об активизации абхазской экономики. Но это — не единственная проблема, стоящая перед странами.

«Речь идет не только о снижении экономической зависимости от России, но и о том, чтобы не позволить Турции вытеснить Россию из Абхазии.

Дело в том, что Турция активно наращивает свое влияние там, где есть российские интересы. Были попытки проникновения турецкого бизнеса в Абхазию. Очевидно их появление ограничивает возможности для российских бизнесменов, — сказал Евсеев. — Важно, чтобы Россия имела преимущество перед другими игроками. В частности, обсуждается вопрос об изменении законодательства Абхазии, чтобы россияне получили возможность покупать там недвижимость. Это обеспечит вливание новых средств в экономику республики и поток постоянных туристов».

Региональные конфликты помогают Турции наращивать влияние, считают политологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Об угрозе превращения Абхазии в «своего рода анклав Турецкой республики» ранее писал портал «Союзники. ОДКБ» — официальное издание «Организации договора о коллективной безопасности». Политолог Андрей Арешев в разговоре с URA.RU согласился, что на протяжении последних лет «заметен резкий взлет активности Турции на Кавказе». По словам эксперта, активность проявляется не только в экономических, но и в военно-политических формах. «В этой связи, безусловно, прежние схемы взаимодействия с Абхазией нуждаются в обновлении. Ранее велись разговоры о реформе абхазского законодательства в сфере земельных отношений, инвестиций».

О военных методах Турции говорит и политолог Евсеев. «Турция пытается использовать региональные конфликты для расширения своего влияния, в частности, так было в конфликте Азербайджана и Армении в Карабахе. Он нужен Анкаре для собственного военного присутствия, — сказал собеседник URA.RU. — Если Турция получит контроль над Абхазией, совершенно понятно, что она будет ставить там свои военные базы. Для получения контроля Анкара может подтолкнуть Грузию к новой попытке захвата Абхазии. Влияние на Тбилиси у Турции заметно усиливается. Это видно и по тому, что она фактически подчинила себе Аджарию [регион на границе с Турцией]».

В заинтересованность Турции в Абхазии не верит политолог Ниязи Ниязов. В разговоре с агентством он заявил, что Анкаре «себе дороже лезть в Абхазию с точки зрения мирового права», поскольку международное сообщество не признает независимость Абхазии. «Так как регион никем не признан, никакой реальной внешнеэкономической деятельности там быть не может, и вся ответственность за развитие ложится на Россию», — заявил Ниязов.