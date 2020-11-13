Задержан глава Томска

Ивана Кляйна задержали во время совещания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полиция задержала мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Кляйн задержан», — передает «Интерфакс» слова источника. Инсайдер не уточнил причину, по которой главу города взяли под стражу. СМИ сообщают, что задержание произошло во время телефонной конференции.

Кляйн является мэром Томска с 2013 года. Ранее он был директором компании «Томское пиво» и возглавлял пивоваренный завод. Также он состоял в областной думе, передает агентство Nation News.

За время службы Кляйн получил орден «Лидер российской экономики» (почетная общественная награда), звание «Человек года-2005» и был признан лучшим топ-менеджером России в 2006 году. Кляйн входит в политсовет томского отделения «Единой России».