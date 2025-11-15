По стопам Бузовой: разведенная Самойлова решила запеть

Оксана обещает выпустить первую песню Фото: instagram / samoylovaoxana (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Оксана Самойлова после развода с Джиганом (Денис Устименко-Вейнштеин) объявила, что собирается покорять новые вершины и готовится записать дебютную песню, которая выйдет в феврале грядущего года. Многодетная мама призналась, что ее уже сравнивают с Ольгой Бузовой, запевшей после развода, однако идти по стопам поющей телеведущей Оксана не планирует. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU высказался о возможной музыкальной карьере Самойловой.

«Если Ольга Бузова смогла заняться творчеством, то почему бы Оксане Самойловой не порадовать свою аудиторию своим творческим контентом. Она вполне может рассчитывать на поддержку своей аудитории, немалую часть которой составляют мужчина за 30 лет», — говорит эксперт.

Оксана, по мнению Рудченко, наверняка не пойдет по стопам своего мужа-рэпера и отдаст предпочтение композиции в стиле поп. И хоть Самойлова обещает, что это будет разовая история, продюсер не исключает, что блогер войдет во вкус и выпустит несколько треков. Но основной акцент будет делаться не на возможные вокальные данные звезды Сети.

«Мне кажется, здесь слушателям будет интересен видеоконтент, чем аудио. Оксана обладает яркой внешностью, на ней и нужно будет делать акцент с подчеркиванием женских прелестей. Думаю, как блогер, а не как певица, она вполне может быть в этом направлении успешна», — резюмировал Павел.