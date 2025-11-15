«Судьбоносное поражение»: США раскрыли поворотный момент для Украины на СВО

«Мне кажется, судьба этого города (Красноармейска — прим. URA.RU) уже решена, — цитирует Responsible Statecraft командира украинского батальона беспилотников. — Я не вижу ничего дурного или постыдного в том, чтобы перенести наши позиции в более выгодные места». Издание отмечает, что один из вариантов для Киева сейчас — быстро отступить на более укрепленные позиции за пределами города. При этом издание утверждает, что президент Владимир Зеленский заявлял, что в случае необходимости разрешил командирам отступить.