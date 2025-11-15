«Судьбоносное поражение»: США раскрыли поворотный момент для Украины на СВО
Американские журналисты считают, что Россия освободил Красноармейск в ближайшее время
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Россия в ближайшие дни завершит освобождение Красноармейска (украинцы называют его Покровском) в ДНР, что станет «судьбоносным поражением» для Украины. Об этом сообщили американские журналисты.
«Мне кажется, судьба этого города (Красноармейска — прим. URA.RU) уже решена, — цитирует Responsible Statecraft командира украинского батальона беспилотников. — Я не вижу ничего дурного или постыдного в том, чтобы перенести наши позиции в более выгодные места». Издание отмечает, что один из вариантов для Киева сейчас — быстро отступить на более укрепленные позиции за пределами города. При этом издание утверждает, что президент Владимир Зеленский заявлял, что в случае необходимости разрешил командирам отступить.
Битва за Красноармейск достигла критической стадии, поскольку силы ВС РФ и ВСУ там настолько переплетены, что порой «соперничают за контроль над одним и тем же жилым домом». 8 ноября Associated Press, ссылаясь на данные аналитиков и военнослужащих, сообщила, что приближается критический момент для будущего ДНР.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
