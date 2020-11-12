12 ноября 2020

На выезде из Челябинска полностью перекроют трассу М5

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
Автомобилистов предупредили о полном перекрытии трассы М5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральную трассу М5 «Урал» на выезде из Челябинска по Троицкому тракту полностью перекроют на два часа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Скорость проезда будет ограничена у СНТ „Часовщик“ рядом с селом Синеглазово 15 ноября с 22:00 до 23:59 для монтажа пролета надземного пешеходного перехода из модульных конструкций. С 23:30 до 23:59 движение будет полностью остановлено», — отметили URA.RU в Упрдоре.

Автомобилистов просят принять во внимание изменение схемы дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Дорожники также просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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