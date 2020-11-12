Свердловский врач из «красной зоны» рассказал о коварстве COVID

Заразные люди могут не знать, что болеют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чаще всего источником распространения коронавируса становятся люди, которые не выглядят больными. Об этом URA.RU рассказала заместитель по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская. Также она назвала самые опасные места для посещений.

«Коварство болезни в том, что наиболее опасными в качестве разносчиков инфекции люди оказываются в первые дни после заражения, когда симптомы еще не выражены. Они ходят и заражают других», — рассказала Ямпольская. По ее словам, в тот момент, когда болезнь прогрессирует и появляются выраженные симптомы, зараженные уже не так опасны. «Там организм уже подкошен борьбой с инфекцией, ему не до того. Люди лежат дома, идут в больницу», — объяснила она.

Самыми опасными для посещений во время пандемии коронавируса Ямпольская считает торговые центры, фудкорты, дискотеки, бары и рестораны. Также потенциально опасным, по ее мнению, является общественный транспорт. Она призвала избегать посещения этих мест. Если же этого нельзя избежать, необходимо пользоваться маской, считает врач.