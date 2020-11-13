Черчесов высказался о Дзюбе после провального матча с Молдавией

Станислав Черчесов посчитал вопрос об Артеме Дзюбе «нефутбольным» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после ничейного результата в матче со сборной Молдавии заявил, что вопрос о нападающем Артеме Дзюбе не имеет отношения к спорту. Игрок был выведен из национальной команды после скандала с интимным видео.

Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов спросил у Черчесова: «Дзюбы не хватало?», так как сборная России не смогла забить. «Это к футболу имеет отношение? По-моему — нет», — приводит слова главного тренера сборной России «Спорт-Экспресс». После этого Черчесов решил перейти к следующему вопросу.

Сборная России не смогла на выезде переиграть команду Молдавии. Матч закончился со счетом 0:0. Таким образом, российская команда не смогла победить уже в четвертом матче подряд, уточняет RT.

Ранее в соцсетях появилось интимное видео Артема Дзюбы. Как выяснилось, его телефон взломали. Из-за скандала спортсмена не допустили до участия в ноябрьских матчах сборной России. Решение принял главный тренер сборной России Станислав Черчесов, передает «Национальная служба новостей».