Экономист раскрыл, какие товары резко подорожают в 2021 году

В 2021 году может значительно подорожать бытовая техника Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К весне 2021 года в России из-за роста инфляции подорожают бытовая техника и автомобили. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин.

«К весне следующего года подорожают импортные товары: бытовая техника, автомобили», — рассказал Калугин. Также могут вырасти цены на импортное сырье. Предприниматели будут повышать цены, чтобы снизить свои экономические потери.

Экономист связывает весеннее подорожание товаров с увеличением темпов инфляции. «Весной инфляция выйдет за прогнозы в 4%», — считает Калугин. По его словам, цены вырастут и из-за резкого подорожания доллара.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в 2021 году инфляция начнет снижаться, передает RT. Она считает, что в России смягчится кредитно-денежная политика. Банк РФ прогнозирует пик годовой инфляции на начало 2021 года.