В интернете появился фейк о том, что дронами ВСУ управляют через мессенджер MAX

По утверждениям авторов фейка, БПЛА запускаются через ботов в мессенджере

В интернете появилась информация о том, что ВСУ управляют дальними БПЛА с помощью нового российского мессенджера. Авторы этих утверждений ссылаются на техническое руководство, якобы попавшее в интернет. Однако на самом деле документ был сгенерирован с помощью нейросети, а «технологию» такого запуска нельзя реализовать. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

В документе есть фраза «бортовой компаньонский компьютер», которая может быть копией иностранной «companion computer». Также в тексте использовано непривычное для русского языка выражение «принципиально небезопасный». Это указывает на то, что текст могли сгенерировать на иностранном языке и прогнать через переводчик. Авторы также утверждают, что запуск БПЛА производится с помощью ботов в новом мессенджере. Однако в MAX создавать ботов могут только юридические лица. «Чтобы вы могли работать с платформой, организация должна быть зарегистрирована в РФ и оформлена как юрлицо или ИП. Самозанятые, физические лица и нерезиденты пока не могут авторизоваться или зарегистрироваться на платформе», — написано в правилах MAX о создании ботов.