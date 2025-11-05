Пострадавших от ожогов в кинотеатре Абакана может быть больше

Врачи диагностировали пострадавшим «фотокератит» - ожог роговицы глаза Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пострадавших от ожога глаз после просмотра фильма в одном из кинотеатров Абакана может быть больше. Об этом URA.RU сообщили в региональном Минздраве.

«По официальным данным, в больницу обратились 32 человека, однако часть могла пойти в частные клиники или начать лечение дома», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в канале агентства в мессенджере MAX.

Согласно информации telegram-канала Shot, врачи установили диагноз «фотокератит» всем зрителям, присутствовавшим на киносеансе. Данное заболевание представляет собой термическое поражение роговой оболочки глаза, спровоцированное воздействием ультрафиолетового излучения. У пациентов наблюдаются болевые ощущения в области глаз, повышенное слезотечение, гиперемия и светобоязнь.

Ранее стало известно, что из 32 пострадавших 20 — дети. Всем оказана необходимая помощь. В Минздраве также сообщали, что серьезной угрозы для здоровья нет. Инцидент случился во время показа фильма «Папины дочки» в кинотеатре «Наутилус».