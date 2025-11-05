Пострадавших от ожогов в кинотеатре Абакана может быть больше
Врачи диагностировали пострадавшим «фотокератит» - ожог роговицы глаза
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Пострадавших от ожога глаз после просмотра фильма в одном из кинотеатров Абакана может быть больше. Об этом URA.RU сообщили в региональном Минздраве.
«По официальным данным, в больницу обратились 32 человека, однако часть могла пойти в частные клиники или начать лечение дома», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в канале агентства в мессенджере MAX.
Согласно информации telegram-канала Shot, врачи установили диагноз «фотокератит» всем зрителям, присутствовавшим на киносеансе. Данное заболевание представляет собой термическое поражение роговой оболочки глаза, спровоцированное воздействием ультрафиолетового излучения. У пациентов наблюдаются болевые ощущения в области глаз, повышенное слезотечение, гиперемия и светобоязнь.
Ранее стало известно, что из 32 пострадавших 20 — дети. Всем оказана необходимая помощь. В Минздраве также сообщали, что серьезной угрозы для здоровья нет. Инцидент случился во время показа фильма «Папины дочки» в кинотеатре «Наутилус».
Спустя несколько часов после окончания сеанса, зрители сообщили о жжении в области глаз. Позже выяснилось, что всему виной бактерицидные лампы, которые один из сотрудников кинотеатра забыл выключить. Следователи возбудили уголовное дело по стать об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работнику «Наутилуса» может грозить до двух лет тюрьмы.
