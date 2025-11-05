MAX открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ

Бета-версия мессенджера MAX была представлена широкой публике в марте 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российский мессенджер MAX продолжает активное расширение своей аудитории. Свежее обновление мессенджера открыло доступ к звонкам и обмену сообщениями на территории семи стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе MAX.

«Помимо граждан России и Беларуси, возможность общаться в Max появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана», — говорится в сообщении пресс-службы. Для того чтобы начать общение с пользователями из стран СНГ, требуется добавить номера собеседников в список контактов своего телефона. В случае, если номер потенциального собеседника отсутствует в списке контактов, предусмотрен альтернативный способ связи. Пользователи могут отправлять ссылки-приглашения, которые позволят установить контакт через мессенджер.