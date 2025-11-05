MAX открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ
Бета-версия мессенджера MAX была представлена широкой публике в марте 2025 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российский мессенджер MAX продолжает активное расширение своей аудитории. Свежее обновление мессенджера открыло доступ к звонкам и обмену сообщениями на территории семи стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе MAX.
«Помимо граждан России и Беларуси, возможность общаться в Max появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана», — говорится в сообщении пресс-службы. Для того чтобы начать общение с пользователями из стран СНГ, требуется добавить номера собеседников в список контактов своего телефона. В случае, если номер потенциального собеседника отсутствует в списке контактов, предусмотрен альтернативный способ связи. Пользователи могут отправлять ссылки-приглашения, которые позволят установить контакт через мессенджер.
Бета-версия мессенджера MAX была представлена широкой публике в марте 2025 года. С момента запуска проект демонстрирует впечатляющую динамику роста. По данным на конец октября 2025 года, количество зарегистрированных пользователей достигло отметки в 50 миллионов человек. Развитием мессенджера занимается компания VK, имеющая богатый опыт создания социальных сетей и коммуникационных платформ. Проект реализуется при активной поддержке Министерства цифрового развития и связи.
