12 ноября 2020

Известный челябинский спортсмен умер от коронавируса

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Многократный чемпион России по легкой атлетике скончался от последствий коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Известный челябинский легкоатлет Николай Голубенков скончался в возрасте 88 лет. Причиной смерти близкие называют хронические заболевания, отягощенные коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

«Николай Иванович сильно болел, за последний год почти не выходил из дома. В последнее время у него участились сильные приступы диабета. КТ показало 70% поражения легких, организм не выдержал», — уточнили URA.RU близкие известного спортсмена.

Голубенков был советским легкоатлетом и педагогом, 13-кратным чемпионом России по легкой атлетике, работал доцентом кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ. Он подготовил 12 мастеров спорта СССР, чемпионов и призеров Советского Союза и Российской Федерации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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