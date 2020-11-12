Известный челябинский спортсмен умер от коронавируса

Многократный чемпион России по легкой атлетике скончался от последствий коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

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Известный челябинский легкоатлет Николай Голубенков скончался в возрасте 88 лет. Причиной смерти близкие называют хронические заболевания, отягощенные коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

«Николай Иванович сильно болел, за последний год почти не выходил из дома. В последнее время у него участились сильные приступы диабета. КТ показало 70% поражения легких, организм не выдержал», — уточнили URA.RU близкие известного спортсмена.

Голубенков был советским легкоатлетом и педагогом, 13-кратным чемпионом России по легкой атлетике, работал доцентом кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ. Он подготовил 12 мастеров спорта СССР, чемпионов и призеров Советского Союза и Российской Федерации.