Курганские власти возьмут новые миллиардные кредиты

Правительство Курганской области при помощи новых кредитов планирует сэкономить до 85 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Курганской области в ближайшее время планирует взять в банках новые кредиты на 6,5 млрд рублей. В пресс-службе губернатора объяснили, что власти таким образом планируют сэкономить за счет более низкой процентной ставки.

«Регион планирует досрочно погасить свыше половины имеющихся коммерческих займов и взять кредиты на более выгодных условиях, где процентная ставка будет меньше», — заявили в правительстве. Ранее привлеченные властями кредиты брали по ставке от 7,5% до 8% годовых. Сейчас правительство готовится объявить аукционы, чтобы определить банки, готовые предоставить новые займы на 1,5 года с процентной ставкой не выше 5,25% годовых.

«Рефинансирование не повлияет на общий объем государственного долга Курганской области», — утверждают власти. При этом экономия средств, выделенных на обслуживание госдолга, может превысить 85 млн рублей (с учетом предыдущего снижения ставок по некоторым кредитам).

По данным областного финуправления, на 1 октября госдолг региона превышал 16,5 млрд рублей, из них более 11,5 млрд рублей — по коммерческим кредитам. В 2019 году правительство Курганской области открыло в Сбербанке кредитные линии общей суммой более 10 млрд рублей. Этими деньгами расплатились по старым долгам региона. Весной власти открыли кредитную линию еще на три миллиарда рублей. В пресс-службе губернатора заявляли URA.RU, что власти могут продолжить практику погашения старых долгов за счет новых кредитов, но решение будет приниматься с учетом ключевой ставки ЦБ.