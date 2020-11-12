Студентам-заочникам из числа КМНС будут платить по 50 тысяч рублей в год (архивное фото) Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

С 2021 года ямальские студенты-заочники из числа КМНС, получающие первое высшее образование, будут получать компенсацию расходов в размере 50 тысяч рублей в год вместо 30 тысяч рублей, выплачиваемых сейчас. Об увеличении региональной меры поддержки заявила директор окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Инна Сотруева.

Кроме того, право на данную компенсацию распространят не только на жителей сельских территорий, но и горожан. «С 2021 года, с 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за учебный год увеличится размер выплаты для возмещения расходов при получении первого высшего образования по заочной форме для работающих граждан из числа КМНС ЯНАО, в том числе проживающих в городах региона», — говорится в официальном сообщении ведомства.

На горожан распространят и компенсацию за оплату проживания в общежитиях в размере 24 тысяч рублей в год. Эта мера поддержки распространяется и на тех, кто вынужден арендовать жилье вне общежитий.

Аспиранты из числа КМНС со следующего года смогут участвовать в региональном грантовом конкурсе профильного департамента при получении кандидатской степени. Размер гранта составит 100 тысяч рублей на человека.

Ранее для студентов очных отделений из малоимущих семей КМНС, обучающихся в вузах страны, выплаты также были увеличены. Сейчас размер ежемесячной дополнительной социальной стипендии от региона составляет 4,5 тысяч рублей в месяц и 54 тысяч рублей в год.