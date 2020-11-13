Кремль раскрыл детали проверок в регионах после жалоб Путину

В специальные комиссии, которые президент РФ Владимир Путин поручил отправить в регионы из-за острых проблем с коронавирусом, вошло несколько сотен человек, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, специалисты оказывают различную помощь территориям.
«Действительно несколько сотен человек включает эта группа, которая ездит по регионам. Они оказывают методологическую и практическую помощь. И реакция на некоторые такие кризисные проявления в ряде регионов будет продолжаться. Правительство в этом плане действует очень оперативно. По-иному в нынешней тяжелой ситуации просто нельзя», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
28 октября на совещании с правительством Владимир Путин сообщил, что в регионы необходимо отправить комиссии, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом на местах. Президент подчеркнул, что об этом его просили жители в своих обращениях. К примеру, одно из таких писем главе государства написали курганские врачи. Позднее Дмитрий Песков говорил, что комиссии помогут выявить проблемы во взаимодействии местных чиновников с жителями.
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