Кремль раскрыл детали проверок в регионах после жалоб Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
В комиссии вошло несколько сотен специалистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В специальные комиссии, которые президент РФ Владимир Путин поручил отправить в регионы из-за острых проблем с коронавирусом, вошло несколько сотен человек, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, специалисты оказывают различную помощь территориям.

«Действительно несколько сотен человек включает эта группа, которая ездит по регионам. Они оказывают методологическую и практическую помощь. И реакция на некоторые такие кризисные проявления в ряде регионов будет продолжаться. Правительство в этом плане действует очень оперативно. По-иному в нынешней тяжелой ситуации просто нельзя», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

28 октября на совещании с правительством Владимир Путин сообщил, что в регионы необходимо отправить комиссии, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом на местах. Президент подчеркнул, что об этом его просили жители в своих обращениях. К примеру, одно из таких писем главе государства написали курганские врачи. Позднее Дмитрий Песков говорил, что комиссии помогут выявить проблемы во взаимодействии местных чиновников с жителями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...