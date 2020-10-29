Кремль назвал цель проверок в регионах после обращений Путину

Система здравоохранения столкнулась с серьезными вызовами, признали в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Комиссии, которые президент Владимир Путин поручил отправить в регионы для оценки ситуации с коронавирусом, помогут выявить проблемы во взаимодействии местных чиновников с жителями. При этом Кремль не стал меньше доверять официальным данным из регионов о распространении инфекции, ответил на вопрос URA.RU во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы видите, что ситуация крайне напряженная в некоторых регионах. И именно в этих регионах были озвучены обращения к президенту, к председателю правительства. Конечно, необходимо разбираться на месте. Потому что в сообщениях говорится, что люди не смогли получить помощь и ответы на свои чаяния у регионального руководства. Вот это уже, конечно, повод для обеспокоенности и для отправки таких комиссий», — ответил URA.RU Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская система здравоохранения сейчас испытывает серьезные трудности: «Сейчас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения. У нас свыше 90% заполненных коек в ряде регионов — это фактически критическая черта, повышенная востребованность в медперсонале, врачах, в лекарствах, — сказал Песков. — Такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчеркивает ответственность каждого из нас за свое здоровье и здоровье окружающих».

28 октября на совещании с правительством Владимир Путин сообщил, что в регионы необходимо отправить комиссии, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом на местах. Президент подчеркнул, что об этом его просили жители в своих обращениях. Одно из таких писем главе государства написали курганские врачи.